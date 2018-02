Lublin: Jest zgoda radnych na kasyno

Bez pozytywnej opinii firma nie mogłaby startować w ministerialnym przetargu na taką koncesję. Przetarg jest już w toku, Ministerstwo Finansów czeka na oferty tylko do najbliższej środy.

Do rozdania są dwie koncesje na całe województwo lubelskie, z czego do Lublina może trafić tylko jedna. Dlaczego? Bo zgodnie z prawem w Lublinie mogą działać równocześnie najwyżej dwa kasyna i właśnie tyle ich mamy. Jedno z nich (to pod hotelem Victoria) może działać do roku 2023. Koncesja drugiego (przy Kowalskiej 5) wygasa latem.

Wygasające pozwolenie ma być ponownie rozdane w toczącym się już przetargu. Nie jest wcale powiedziane, że wróci na Kowalską, bo w grze jest więcej adresów. Otwarciem kasyna w Lublinie interesuje się kilka firm, które chciałyby zarabiać na hazardzie w hotelu Europa, Lubliniance i staromiejskim hotelu Alter.

W tym samym czasie co pozwolenie dla placówki z Kowalskiej, wygasa też koncesja dla kasyna działającego w Chełmie i również ona ma być ponownie przyznana w ministerialnym przetargu.