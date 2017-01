Lublin: Kilkadziesiąt budynków bez ogrzewania. Kolejne awarie sieci ciepłowniczej

Poważniejsza w skutkach awaria miała miejsce w rejonie ul. Weteranów. Spowodowała ona przerwę w dostawie ciepła do blisko 60 budynków na Wieniawie. – Spodziewamy się, że awaria zostanie usunięta do późnych godzin wieczornych – prognozuje Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Adresy budynków pozbawionych ciepła z miejskiej sieci to: Al. Racławickie 11, 13, 24 a, 26, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44 a, 44 b, 44 c i 44 d, Spadochroniarzy 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 4, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 7 i 10, Beliniaków 7, Bema 1 i 6, Czwartaków 3, 5, 7, 9, 13 i 15, Godebskiego 1 i 10, Langiewicza 3 a, 22, 22 a oraz 26, Poniatowskiego 4, Sowińskiego 1 a, 3 i 7 a oraz Weteranów 5, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 22 b, 24, 42 i 46.

Również do późnego wieczora może potrwać usuwanie awarii sieci w rejonie ul. Wyżynnej, która pozbawiła ciepłej wody budynki przy Wyżynnej 8, 10, 12, 20, 20 a, 20 b, 45, 47, 49, 51 i 53 oraz przy ul. Na Stoku 3, 5 i 7.