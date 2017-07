Lublin: Kupują sprzęt dla stadionu przy ul. Piłsudskiego

Do końca października dostarczony ma być sprzęt do utrzymania nawierzchni sportowych nowego stadionu przy al. Piłsudskiego. W toku są już inne zakupy

Chociaż budowa stadionu lekkoatletycznego ma się skończyć w sierpniu, to na dostawę niezbędnych urządzeń trzeba będzie poczekać o dwa miesiące dłużej.

Urząd Miasta ogłosił już przetarg na dostawę sprzętu. Na liście zakupów znalazł się ciągnik, współpracujące z nim urządzenie do czyszczenia nawierzchni, włóka do boisk trawiastych, pług do śniegi i przyczepa.

Stadion lekkoatletyczny ma być wyposażony ponadto w ładowarkę, samojezdną kosiarkę zbierającą trawę oraz lekki pojazd elektryczny do przewozu sprzętu sportowego. Oferty od dostawców powinniśmy poznać za tydzień.

Natomiast do czwartku wybrany powinien być dostawca wyposażenia stadionowego budynku. Mowa tu o szafkach i ławkach do szatni, krzesłach, noszach, szafce na leki, kostkarce do lodu, czy m.in. stołach do masażu.

Również w tym przypadku dostawca będzie mieć czas na zwiezienie sprzętu do końca października.