Lublin: Lepsze boiska powstaną przy ul. Zemborzyckiej

To już drugie podejście do inwestycji, która miała obejmować też budynek szatni, ale pomysłodawcy źle obliczyli koszty. Okazało się to we wrześniu, gdy Ratusz otworzył oferty, które wpłynęły na pierwszy przetarg. Dwu- i trzykrotnie przekraczały one kwotę 1,5 mln zł mającą wystarczyć na wszystkie prace.

Nowy przetarg dotyczy już tylko boiska wraz z wyposażeniem takim jak bramki, rząd siedzeń, tablica wyników oraz wiata. Budynek z szatniami musi czekać na lepsze czasy.