Lublin: Liczyli na łatwy zarobek i prawie się udało. Tego się nie spodziewali

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Do 71-letniej mieszkanki Lublina zadzwonił mężczyzna, który podał się za funkcjonariusza policji. Powiedział, że policjanci prowadzą akcję wymierzoną w oszustów bankowych.

Przestrzegał, że jej oszczędności są zagrożone i żeby uchronić pieniądze, musi z nimi współpracować. Następnie nakazał kobiecie, by poszła do banku i wypłaciła z konta gotówkę. Prosto z banku wsiadła do taksówki i pojechała w umówione wcześniej miejsce. Kobieta zawinęła pieniądze w kartkę i zgodnie z instrukcją, położyła je pod śmietnikiem na jednym z lubelskich osiedli. Te pieniądze mieli po chwili przejąć „policjanci prowadzący akcję”.

Na ten moment czekali kryminalni z KMP i KWP w Lublinie. Na gorącym uczynku zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy pojawili się odebrać gotówkę. Byli bardzo zaskoczeni tym, że przechytrzyli ich prawdziwi policjanci. Sprawcami okazali się młodzi mieszkańcy Lublina w wieku 17 i 18 lat. Mundurowi znaleźli przy nich pieniądze, którymi mieli się właśnie podzielić.

Obydwaj zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Wkrótce mężczyźni usłyszą zarzuty. Za oszustwo grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.