Lublin: Lista miejsc, które powinny być stale odśnieżane na koszt miasta

Poniższy wykaz uwzględnia tylko te miejskie chodniki, które zostały uznane przez urzędników za bardziej ważne i przez to wymagające stałego odśnieżania. Dlatego pewnych ulic tu nie znajdziecie.

Chodniki uznane za mniej ważne będą oczyszczane tylko „interwencyjnie”. Tak jest z ul. Orkana, gdzie odśnieżane mają być schody na kładkę, przejście podziemne, czy przejścia dla pieszych, ale już nie chodniki ciągnące się wzdłuż jezdni. Takich ulic jest więcej. Miasto będzie je odśnieżać tylko na prośbę mieszkańców i to pod warunkiem, że upora się z „ważniejszymi” miejscami.

O „interwencyjne” odśnieżenie można prosić dzwoniąc do Zarządu Dróg i Mostów pod numer 81 466 57 89. Telefoniczny dyżur jest tu pełniony w każdy dzień tygodnia między godz. 6 a 21, a w innych porach można dzwonić do Straży Miejskiej pod nr 986. Interweniować można też w sprawie miejsc, które nie zostały odśnieżone mimo deklaracji miasta, że są objęte stałym utrzymaniem.

Miasto nie odpowiada natomiast za odśnieżanie chodników przed prywatnymi posesjami. Z tego powodu na wielu ulicach tylko od właścicieli kamienic zależy to, czy piesi nie idą po śliskim chodniku. Tak jest choćby na ul. Narutowicza, gdzie miasto odpowiada tylko za niewielkie fragmenty. Jeżeli przy jakiejś kamienicy nie da się bezpiecznie przejść można poskarżyć się Straży Miejskiej (tel. 986).

Za odśnieżanie chodników przy parkingach Strefy Płatnego Parkowania odpowiada zarządca strefy.

Wykaz chodników, schodów i kładek, które powinny być stale odśnieżane na koszt miasta (żeby wyszukać nazwę ulicy wciśnij ctrl + f):

• 1 Maja od Lubelskiego Lipca ’80 do Al. Zygmuntowskich • 3 Maja od Krakowskiego Przedmieścia do Radziwiłłowskiej z przejściami i przejścia przy I Armii Wojska Polskiego i Cichej • I Armii Wojska Polskiego: przy kościele, • Abramowicka koło szpitala, • al. Andersa w całości, z kładką, z dojściem przez stary most do ul. Turystycznej • Al. Racławickie z lewej strony od Grottgera do hotelu i od Łopacińskiego do ronda, a z prawej na całej długości • Al. Zygmuntowskie od mostu do stadionowego pawilonu •Archidiakońska •Armii Krajowej z obu stron, przejścia, przejście podziemne, kładka. • Bajkowskiego wzdłuż Ratusza i przejście • Bernardyńska od browaru do Zamojskiej i od pl. Wolności do deptaka • Biała wraz z jezdnią • Biernackiego wzdłuż skweru i przejścia na skrzyżowaniu z Lubartowską • Bohaterów Monte Cassino od Zana do Armii Krajowej, z kładką • Brama Krakowska i plac przed nią • Bramowa • Bronowicka wzdłuż parku • Bursztynowa od Ametystowej do Szafirowej i do pętli

• Chemiczna od Obi przez rondo do Krańcowej • Chodźki przy pętli • Choiny od Elsnera do Szwajcarskiej (po stronie szkoły), od pętli do granic miasta (po stronie osiedla) • Czapskiego • Czechowska (przy Chmielnej, parking) • Diamentowa (Krochmalna-Romera i dalej do przejścia przy Samsonowicza 1 oraz przejścia przy Wrotkowskiej, Medalionów i Romera) • al. Długosza przy parku • Dolna 3 Maja (schody do Chmielnej i Niecałej) • Dolna Panny Marii obok parkingu i bursy • Dominikańska • Doświadczalna od Franczaka do Jagiełły • Dożynkowa • Droga Męczenników Majdanka (wraz ze schodami do Długiej • Ducha • Dunikowskiego (Mickiewicza-Kruczkowskiego, prawa strona) • Dywizjonu 303 (Długa-Nadrzeczna) • Elsnera • Fabryczna • Filaretów z kładkami • Głęboka ze schodami do osiedli i przejściami, bez odcinka al. Kraśnicka-Wileńska/Pagi • Gospodarcza od Hutniczej do Mełgiewskiej strona prawa, od Kresowej do Mełgiewskiej strona lewa, schody • Grenadierów od Drogi Męczenników Majdanka, jednostronnie • Grodzka • Gruella • Hempla przy skwerku • Hutnicza (przejścia podziemne) • Jagiellońska (schody) • Jana Pawła II schody, przejścia podziemne, przejścia dla pieszych, chodniki od Tymiankowej do Filaretów i od Filaretów do Nadbystrzyckiej po stronie parku • Jasna wzdłuż parkingu • Jezuicka • Junoszy (schody) • Kalinowszczyzna od Andersa do Towarowej strona lewa, wzdłuż skarp (obustronnie), wzdłuż kirkutu • Kapucyńska przy pedecie • al. Kompozytorów Polskich wraz ze schodami do ul. Paganiniego • Kosmowskiej (przejścia przy Kurantowej, schody do Partyzantów) • Kościuszki (parking) • Koryznowej od ronda do Niepodległości po stronie prawej • Kozia • Krakowskie Przedmieście (deptak między rzędami latarń, przejścia dla pieszych) • Krańcowa od al. Witosa do Drogi Męczenników obustronnie, a do Długiej tylko po prawej stronie • al. Kraśnicka od ronda do Roztocza z przejściami oraz przejścia przy Raszyńskiej i Jana Pawła II • Krochmalna od Jana Pawła II do początku ścieżki rowerowej, chodnik wzdłuż skweru, przejścia przy skrzyżowaniu z Diamentową i na wysokości Krochmalnej 22 • Królewska od Podwala do archikatedry, trzy przejścia • Kruczkowskiego od Dunikowskiego wzdłuż szpitala • Ku Farze • Kunickiego do Mickiewicza do Zemborzyckiej po prawej stronie, przejścia przy Pochyłej, Nowym Świecie, Piaskowej, Pawiej, Chłodnej, Dywizjonu 303, Wyścigowej, Mickiewicza, Zemborzyckiej i na całym skrzyżowaniu z Wolską i 1 Maja • Leszczyńskiego (parking przy stadionie) • Lipowa wzdłuż cmentarza, przejścia przy skrzyżowaniach z Okopową i Ofiar Katynia • Lotnicza od Jubilata do Topolowej po stronie lewej • Lubartowska od Bajkowskiego do Świętoduskiej strona lewa, od Biernackiego do posesji nr 30, przejścia dla pieszych • Lubelskiego Lipca ’80 • Lubomelska z przejściami • Lwowska obie strony, schody, „tunel” • Łęczyńska od kładki do Firlejowskiej, schody od przystanku do ul. Przyjaźni • Magnoliowa wzdłuż szkoły, przejścia przy Bazylianówce • Mełgiewska od Grafa do Castoramy, schody do Montażowej • Metalurgiczna przejścia przy Grygowej • Morwowa od Wojciechowskiej do Nałęczowskiej po stronie Biedronki • Nadbystrzycka od Zana do Krochmalnej, przejścia przy Zana i Zachodniej • Nałęczowska od al. Kraśnickiej do WOMP, od Morwowej do Gnieźnieńskiej (lewa strona) • Nałkowskich po stronie Fulmana i od Wapowskiego do Romera po stronie prawej • Narutowicza przy pomniku, przejścia dla pieszych • Noworybna (wjazd na Stare Miasto) • Ofiar Katynia (od Lipowej, lewa strona) • Okopowa przy zatoce obok gmachu kolei, przejścia • Olejna • Orkana (przejścia dla pieszych, przejście podziemne, schody do Biedronki, kładka)

• Pagi od Głębokiej do garaży, z obu stron • al. Piłsudskiego od Dolnej Panny Marii do mostu (strona lewa), na moście obie strony, od stacji paliw do Młyńskiej (strona parku), przejścia • pl. Czechowicza przy skwerze • pl. Dworcowy • pl. Łokietka • pl. Wolności (przejście) • pl. Zamkowy • Plagego i Laśkiewicza (schody) • Podwale od pl. Zamkowego do schodów na pl. Po Farze, dojście do Straży Miejskiej • Podzamcze wraz ze schodami do Czwartku • Poligonowa • Poniatowskiego od Popiełuszki do wiaduktu, obie strony • Popiełuszki od Głowackiego do al. Sikorskiego (obie strony) • Północna od al. Kompozytorów Polskich do Lipińskiego z prawej strony, od Lipińskiego do Ducha z lewej • Prusa (przejścia) • Przechodnia • Romera od Diamentowej do pętli strona lewa • Roztocze od Wielkopolskiej do al. Kraśnickiej z obu stron • Ruska • Rynek • al. Sikorskiego z kładką • al. Smorawińskiego na wiadukcie, kładka, obustronnie od Orfeusza do al. Spółdzielczości Pracy • Snopkowska (schody) • al. Solidarności od Lubomelskiej do Wodopojnej (strona prawa) oraz przejścia dla pieszych • Sowińskiego od Weteranów do Głębokiej obustronnie • al. Spółdzielczości Pracy na wysokości pomnika, od al. Andersa do Dożynkowej obustronnie, a dalej po stronie lewej • Szambelańska • Szeligowskiego • Szkolna od Czwartku do Słowikowskiego po stronie lewej, dalej całość do Ruskiej • Turystyczna (przejścia przy Kasprowicza i Leclerku) • Tumidajskiego wzdłuż murku, ze schodami • al. Tysiąclecia po stronie dworca i pl. Zamkowego, kładka przy Przyjaźni • al. Unii Lubelskiej obustronnie • Wallenroda od kina do ZUS • Wapowskiego prawa strona od Nałkowskich, przedłużenie Wapowskiego • al. Warszawska od ronda do al. Solidarności obustronnie, od Zbożowej do szkoły, przejście przy Głównej • Willowa od Ducha do przejścia, prawa strona do Relaksowej, następnie do Sławinkowskiej lewa strona, a od Bogdanówki również prawa • al. Witosa od Łęczyńskiej do Krańcowej, przejście przy Doświadczalnej • Wojciechowska od al. Kraśnickiej obustronnie do Morwowej, dalej lewostronnie do szkół • Wolska • Wyszyńskiego od Królewskiej do końca barierek • Zamkowa ze schodami na pl. Zamkowy • Zamojska od Rusałki do mostu, most, wzdłuż skweru, przejścia przy Bernardyńskiej wraz z mostem • Zana wraz z przejściem podziemnym • Zaułek Hartwigów • Zemborzycka (główne przejścia) • Złota • Zwycięska (schody).