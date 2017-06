Mężczyzna złapał 20-latkę i zaciągnął w krzaki. Chciał ją zgwałcić

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na obrzeżach Lublina. Po godzinie 1.00 20-latka wracała autobusem nocnym do domu. Wysiadła na przystanku końcowym i dalej postanowiła pójść pieszo do jednej z miejscowość znajdującej się w gm. Konopnica.

Idącą kobietę zauważył mężczyzna, który jechał samochodem. Zatrzymał się na przystanku i dalej szedł za kobietą pieszo. W pewnym momencie złapał ją i wciągnął w krzaki. Młodej kobiecie udało się uciec. Dwie godziny później zgłosiła się na jeden z komisariatów.

Sprawą zajęli się kryminalni z Bełżyc. Policjanci przejrzeli nagrania z monitoringu w całej okolicy oraz na trasie, którą wcześniej mógł jechać podejrzany. Na tej podstawie ustalili mężczyznę. To 41-letni mieszkaniec gm. Konopnica.

Następnego dnia został zatrzymany na terenie Lublina. W środę został doprowadzony do prokuratury a następnie do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. 41-latek przyznał się do winy. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Za zgwałcenie grozi mu do 12 lat więzienia.