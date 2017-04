Lublin: Miasto dostało pieniądze na przebudowę ważnej drogi

Przebudową objęty ma być odcinek ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do Armii Krajowej (fot. Google Street View)

Lublin dostał pieniądze na przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino od Poczekajki do ul. Armii Krajowej. Odcinek ten uchodzi za najgorszą w mieście drogę tej kategorii. Ratusz musi bardzo spieszyć się z jego odnową, w przeciwnym razie przepadną fundusze od rządu.

Trudno w Lublinie o bardziej zdegradowaną dwupasmówkę. Trudno też o pojazd, w którym nie czuć tych wertepów, a poruszanie się rowerem to już sport ekstremalny. Bezpieczniejsza dla rowerzystów – choć nieprzepisowa – jest tu jazda po chodnikach, również niemiłosiernie sfatygowanych.

Chociaż droga wręcz błaga o przebudowę, to miasto powtarzało, że nie ma na to pieniędzy. Koszt robót został oszacowany na ponad 12 mln zł. Połowę tej kwoty miasto znalazło samo, resztę chciało dostać z rządowej subwencji. I właśnie dostało. Na przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino władze Lublina dostały prawie 5,7 mln zł. Teraz muszą je szybko wykorzystać.

– Pieniądze muszą być wydane do końca roku kalendarzowego – mówi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. Już dzisiaj Rada Miasta ma dopisać ministerialne pieniądze do budżetu Lublina. – Dzięki temu w pierwszym albo drugim tygodniu maja będziemy mogli ogłosić przetarg na wykonanie prac. Zakładamy, że w czerwcu wpuścimy wykonawcę na plac budowy.

Przebudową objęty ma być odcinek ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do Armii Krajowej wraz z kładką dla pieszych. Niedaleko kościoła zaprojektowany jest parking na około 30 samochodów. W ramach tej samej inwestycji miasto zamierza też odnowić krótki odcinek ul. Armii Krajowej, który do tej pory nie był odnawiany.

Nowa nawierzchnia ma się pojawić na końcu wąskiego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino. Gładki asfalt zacznie się tuż za przejściem dla pieszych na wysokości ul. Leonarda. Sygnalizacja na skrzyżowaniu będzie uzupełniona o przejazdy rowerowe.

Cała przebudowa ma być przeprowadzona do jesieni. Do tego czasu jezdnie mają być rozebrane i zbudowane od podstaw, od nowa układane będą chodniki, zaś z obu stron drogi mają biec ścieżki rowerowe. Do prowadzenia ruchu rowerowego ma być dostosowana kładka nad dwupasmówką.

Odnowiony odcinek ul. Bohaterów Monte Cassino stanie się częścią trasy dojazdowej do węzła drogowego Sławin i dalej, przez al. Solidarności, do obwodnicy Lublina. Taki korytarz powinien być dostępny za nieco ponad rok. Dokładnie 30 kwietnia 2018 r. gotowy ma być nowy odcinek ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Wojciechowskiej do węzła Sławin. Budowa tego odcinka już trwa.