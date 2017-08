Lublin: Miejskie lokale na działalność gospodarczą. Gdzie można wynająć i za ile?

Po raz pierwszy od dłuższego czasu na liście lokali mających trafić na przetarg pojawił się adres z ul. Grodzkiej. Od 1 września w kamienicy przy Grodzkiej 14 zwolni się ponad 47 mkw. (w tym 4 mkw. wspólnego WC) opuszczane przez fundację Sempre a Frentre. Sklepu tu nie będzie, bo lokal na pierwszym piętrze jest przeznaczony na biuro lub usługi. Ten, kto skusi się na metraż na Starym Mieście, musi się liczyć z wywoławczą stawką czynszu ustaloną na 15 zł netto za mkw. miesięcznie. To jedna z wyższych stawek w zbliżającym się przetargu, ale nie rekordowa.

Najwyższą stawkę (29 zł netto za mkw.) ustalono za mały lokal (29 mkw.) przy Lubartowskiej 28. Wcześniej był tu sklep cukierniczy, nowy najemca będzie mógł prowadzić biuro, handlować lub świadczyć usługi. Z Lubartowskiej 31 znika zakład krawiecki, a do wzięcia są niecałe 24 mkw. z wywoławczą stawką 15 zł netto za metr.

Lubartowska nie jest jedyną handlową ulicą, gdzie pojawiają się kartki „do wynajęcia”. To samo dzieje się na ul. 1 Maja. Po sklepie z kosmetykami zwalnia się tu ponad 37 mkw. w budynku przy 1 Maja 51 (wywoławcza stawka czynszu to 22 zł), a przy ul. 1 Maja 20 do wzięcia jest lokal po fundacji „Tak, Mam Łuszczycę” z metrażem przekraczającym nieco 57 mkw. i ze stawką wywoławczą 22 zł netto za metr.

W śródmieściu spod adresu przy ul. Probostwo 23, znika Centrum Spawalnictwa. Na nowego najemcę czeka tutaj niecałe 67 mkw. (w tym 4 mkw. w podziemiach) na handel, biuro lub usługi. Stawka wywoławcza to 15 zł netto za mkw., a czynsz za podziemia będzie obniżony o połowę.

W budynku przychodni przy Łabędziej 6 zwalnia się 101 mkw. (w tym 53 mkw. części wspólnych) po gabinecie stomatologicznym, gdzie można prowadzić jedynie biuro albo usługi, które nie będą kolidować z działalnością przychodni, a z lokalu można będzie korzystać wyłącznie w godzinach pracy przychodni. Stawka wywoławcza to zaledwie 10 zł netto za mkw.

Najniższą stawkę, jedynie 4 zł netto za mkw. ustalono dla lokalu w podziemiach tej samej przychodni przy Łabędziej, gdzie do wynajęcia jest 55 mkw., w tym części wspólne.