Lublin: Miejskie pieniądze dla artystów. Co powstanie za 175 tys. zł?

Gdyby miasto chciało dać stypendium każdemu proszącemu o to artyście, musiałoby wydać ponad 815 tys. zł. Dlatego selekcja była spora. Wnioski oceniała specjalna komisja, a ostatnie słowo należało do prezydenta.

22 osoby, które przeszły przez to sito, dostały dwa tygodnie na podpisanie umowy. Nie wiadomo jeszcze, czy każdy zechce ją podpisać, bo nie wszystkim przyznano tyle pieniędzy, o ile prosili. Jeśli ktoś nie zgodzi się na cięcia, nie dostanie nic.

Dwa najwyższe stypendia (po 10 tys. zł) przyznano • na pełnometrażowy film Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk o Tomku Kawiaku oraz • na film dokumentalny Jacka Tkaczyka o odkryciach archeologicznych w kościele dominikanów.

Po 9,5 tys. zł przyznano na • Niedzielne poranki jazzowe (stypendysta Jakub Kotynia), czyli comiesięczne koncerty z udziałem polskich muzyków • „Lublin tango marathon” Beaty Kuczmary (dwa dni tanga w pałacu Lubomirskich oraz koncert z warsztatami tanga na pl. Litewskim) a także • projekt „Lublin. Opowieści dosłowne. Spektakl TransDramaticum” (stypendysta Olha Matsyupa), czyli portret miasta widziany oczyma migrantów.

Jak wygląda dalsza część listy przyznanych stypendiów?

• 9 000 zł: Robert Pranagal „Memu Miastu” • 9 000 zł: Marta Zgierska „Popiękno” • 8 500 zł: Izabela Kopeć „Ludomir Michał Rogowski – kompozytor z Lublina – katalog”. • 8 000 zł: Ewa Bajkowska, książka „Wierni. Opowieść rodzinna”. • 8 000 zł: Urszula Gierszon na przygotowanie monografii „Leon Urlich 1811-1885. Poeta i patriota” oraz przygotowanie do druku reprintu poematu Leona Urlicha „Powstańcy polscy 1883 roku. Obraz dramatyczny” wydanego we Francji w 1934 r. • 8 000 zł: Dominik Maiński na książkę „Detal architektoniczny w zabudowie Lublina” • 8 000 zł: Elżbieta Matyaszewska „Konstanty Kietlicz-Rayski, zapomniany lubelski twórca i propagator kultury” • 8 000 zł: Rafał Niezgoda „Emil Meyerson – z Lublina do Paryża” • 8 000 zł: Małgorzata Skałbania na ilustrowaną kronikę poetycką „Skruchowi”. • 7 000 zł: Weronika Boczek na koncert muzyki autorskiej • 7 000 zł: Weronika Markiewicz „Przezroczystość” • 7 000 zł: Przemysław Pacek na koncert autorskich kompozycji • 7 000 zł: Rafał Rozmus „Jesteśmy szczęśliwym pokoleniem” (8 kompozycji na chór mieszany i kwartet smyczkowy). • 6 650 zł: Wojciech Górski „Lublin mało znany – część III: Turystyczny Lublin dla pokoleń” • 6 200 zł: Grzegorz Mączka na projekt wydawniczy „Kurhany – zapomniane zabytki Lublina” • 6 000 zł: Jan Wąsak na projekt „Pasażer – Renesans lubelski” • 5 000 zł: Tomasz Kłusek „Ocalić od zapomnienia. Cykl esejów o prozaikach lubelskich”.

Oni oceniali

W komisji ds. stypendiów zasiadali: Grzegorz Kondrasiuk (przewodniczący), Anna Dąbrowska, Ewa Noga, Anna Pajdosz, Agata Koss-Dybała, Aleksandra Szulc-Choma, Anna Ryfka, Michał Krawczyk, Marek Wójtowicz.