Lublin: Miejskie pieniądze pomogą zabytkom

Radni zatwierdzili podział miejskich dotacji do prac przy konserwacji zabytków. Ratusz rozdzielił na to 600 tys. zł. Najwięcej dostaną dominikanie odnawiający swoją bazylikę.

Klasztor dominikanów otrzyma 176 tys. zł na prace przy frontowej elewacji bazyliki przy Złotej. Ponad 110 tys. zł trafi na konserwację polichromii w kościele św. Jakuba Apostoła przy Głuskiej. Kwotą 73 tys. zł miasto wsparło prace przy elewacji kościoła kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu naprzeciw pl. Litewskiego.

Zabytki sakralne dominują na liście obiektów, których renowacja zostanie dofinansowana przez miasto. Samorząd Lublina postanowił wesprzeć także konserwację drewnianej i rzeźbionej ambony kościoła przy Narutowicza 6, prace przy obrazie „Koronacja Matki Boskiej” u karmelitów ze Świętoduskiej, jak również renowację ogrodzenia kurii przy Wyszyńskiego i remont w zespole sióstr brygidek przy ul. Narutowicza 8.

Nie tylko kościelne zabytki otrzymają miejskie dotacje. Ratusz wykłada też 42 tys. zł na fasadę prywatnej kamienicy przy Kapucyńskiej 6, okna i drzwi kamienic przy Staszica 7 i Rynku 5, konserwację belek stropowych przy Rynku 6, a także prace projektowe dotyczące dawnego hangaru fabryki samolotów przy Wrońskiej.

– Wszystkie dotacje muszą być rozliczone do połowy grudnia – podkreśla Hubert Mącik, miejski konserwator zabytków. Dodaje, że jeśli część pieniędzy nie zostanie wykorzystana przez obdarowanych, to zwolnione fundusze będą rozdane ponownie. W tym roku dopłata od miasta to niecałe 20 proc. wartości robót.