Lublin: Miejskie pieniądze trafią na kościelne i prywatne zabytki

Prawie połowa pieniędzy (281 tys. zł) ma wesprzeć prace w późnobarokowym kościele pw. św. Jakuba Apostoła przy Głuskiej 145. Murowana świątynia została zbudowana w latach 1786-90, powiększono ją w roku 1906 roku, a niewiele później jej wnętrze ozdobiły polichromie, którymi teraz trzeba się zająć.

Miejskie fundusze wspomogą konserwację polichromii gzymsu i ścian, jak też przęseł i łuków tworzących sklepienie nawy poprzecznej. Proboszcz już jesienią wybrał wykonawcę prac, będzie to krakowska firma AC Konserwacja Zabytków. Roboty mają się zakończyć w przyszłym roku i będą kosztować 2,8 mln zł.

– Dlatego każda suma jest dla nas wsparciem – mówi nam ks. Zbigniew Pietrzela, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła. Od Urzędu Marszałkowskiego będzie mieć 80 proc. niezbędnej kwoty. Resztę, niemal 600 tys., musi dopiero zdobyć. Pomoc od władz miasta oznacza, że brakująca kwota zmaleje o połowę. – Gdzie tylko słyszymy, że będą rozdawać pieniądze na zabytki, tam stoimy w kolejce – przyznaje ks. Pietrzela.

Dofinansowanie do prac budowlanych dostaną również siostry urszulanki. Ratusz przyznał im niemal 108 tys. złotych na drugi etap robót przy remoncie więźby dachowej, wymianie pokrycia dachu oraz remoncie poddasza.

Trzecia co do wielkości dotacja, blisko 72 tys. złotych, ma trafić do klasztoru dominikanów z przeznaczeniem na remont i konserwację elewacji południowej. Ale też na odnowę latarni kaplicy Tyszkiewiczów, figur św. Dominika i św. Tomasza oraz krucyfiksu, wraz z podstawami.

Na miejskiej liście znalazła się również • elewacja zachodnia (wraz z wirydarzem) w zespole klasztornym kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu (29 tys. zł wsparcia) • kościół św. Ducha, gdzie miasto przeznacza prawie 22 tys. zł na prace w podchórzu nawy głównej i przedsionku • kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy Narutowicza 6, któremu miasto przekaże blisko 18 tys. zł na prace przy dwóch konfesjonałach i czterech rzędach ławek. Z kolei • klasztor karmelitów bosych ma dostać prawie 4100 zł na prace przy chórze.

Nie tylko zabytki sakralne znalazły się w wykazie, który w czwartek zatwierdzić ma Rada Miasta. Są tu również trzy kamienice. • Ponad 45 tys. zł z kasy miasta ma trafić na remont kolejnych dwóch elewacji budynku przy Olejnej 7 i wymianę dachu nad południową częścią tejże kamienicy • kwotą ponad 18 tys. zł miasto wesprze odnowę kamienicy przy Rynku 6 (Grodzkiej 1), gdzie konieczne są prace przy stropach, podłogach, rekonstrukcja kominka oraz naprawa i malowanie ścian. • Najskromniejsza dotacja, niecałe 3400 zł, przekazana ma być na badania architektoniczne oraz poszukiwania starych dekoracji malarskich w kamienicy przy Archidiakońskiej 3.

