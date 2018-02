SPSK1 w Lublinie znalazł się wśród czterech szpitali w Polsce, z którymi Ministerstwo Zdrowia podpisało umowy dotyczące dofinansowania. W przypadku lubelskiego szpitala wsparcie w wysokości ponad 21,5 mln zł dotyczy zakupu sprzętu medycznego dla klinik zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego i kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii.

- W ramach umowy szpital kupi sprzęt medyczny za ponad 25 mln zł. 15 procent tej kwoty pokryjemy ze środków własnych – informuje Anna Guzowska, rzeczniczka SPSK1 w Lublinie. – Pierwsze zakupy zostaną zrealizowane już w drugim kwartale tego roku.

Najwięcej pieniędzy na sprzęt dostaną kliniki: ginekologii onkologicznej i ginekologii, chorób wewnętrznych, położnictwa i patologii ciąży oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

– Chodzi między innymi o dwa zestawy sprzętu i aparatury medycznej między innymi dla bloku operacyjnego ginekologii onkologicznej i ginekologii. Ich łączny koszt to około 2,5 mln zł.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku SPSK 1 otrzymał dofinansowanie w dwóch innych konkursach - na łączną kwotę około 25 mln zł. W tym przypadku zakupu sprzętu medycznego w zakresie chorób onkologicznych oraz układu krążenia. – To duży sukces naszego szpitala, bo w ciągu kilku miesięcy szpital dostał około 50 milionów złotych – mówi Guzowska. – Cała aparatura i sprzęt ma trafić do szpitala do końca czwartego kwartału przyszłego roku.