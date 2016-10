Lublin: Możesz za darmo pozbyć się rupieci

Punkty, do których można będzie przywieźć sprzęt będą czynne od godz. 9 do 14 przy obu Leclerkach, Tesco, Auchanie przy Chodźki, Obi przy Chemicznej oraz na parkingu przed wejściem do Ogrodu Botanicznego UMCS od strony ul. Willowej.

Ci, którzy chcą, aby transport przyjechał do nich mogą zamawiać ich odbiór dzwoniąc pod warszawski numer telefonu 22 22 333 000. Taki transport można zamówić tylko oddając duże urządzenia, jak np. lodówki albo pralki. Jeśli oddajemy duży sprzęt, przy okazji odebrane zostaną również mniejsze urządzenia.

Zgodnie z przepisami wyrzucanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego do pojemników na zwykłe odpady jest zabronione.