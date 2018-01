Lublin: Na kilka dni zamkną zapadającą się część ulicy Probostwo

Wjeżdżając w ul. Probostwo od strony ul. Biernackiego będzie można dojechać tylko do budynku z numerem 13. Dojazd do pozostałej części (tej bliżej ul. Lubartowskiej) będzie możliwy wyłącznie od al. Solidarności poprzez ul. Browarną. Wjazd od Lubartowskiej nie będzie możliwy, bo wymagałoby to odwrócenia kierunku jazdy na tym odcinku ul. Probostwo, a Zarząd Dróg i Mostów na to się nie zdecydował.

Nie wiadomo jeszcze jak długo potrwa naprawa drogi. – To będzie wiadomo po zdjęciu nawierzchni – informuje Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. Dopiero wtedy okaże się, jak duże są uszkodzenia konstrukcji spowodowane osiadaniem gruntu. Tuż obok drogi jest bardzo głęboki wykop w ziemi, powstaje tu nowy hotel. Inspektorzy Zarządu Dróg i Mostów, którzy oglądali wczoraj uszkodzoną drogę nie mają wątpliwości, że usterka spowodowana jest prowadzoną obok budową. Dlatego za naprawę jezdni będzie płacić inwestor stawiający hotel.