Lublin: Napad na dostawcę jedzenia

Kiedy wychodził z klatki schodowej jednego z bloków, zaczepiła go młoda kobieta, która znajdowała się w towarzystwie czterech innych osób. Grożąc mu zażądała wydania pieniędzy. Dostawca dał kobiecie 11 zł i ruszył w kierunku swojego auta. Kiedy chciał wejść do samochodu podbiegł do niego mężczyzna, który zażądał wydania całej gotówki. Poszkodowany oddał pozostałe pieniądze, które miał przy sobie i odjechał, a o całym zajściu powiadomił policję.

– Skierowani na miejsce policjanci z II Komisariatu Policji zatrzymali w pobliżu miejsca zdarzenia kobietę, która odpowidała rysopisowi. Okazała się nią 20-letnia mieszkanka Lublina. Chwilę później na al. Andersa wpadł drugi sprawca. Zatrzymał go patrol wywiadowców z KMP w Lublinie – relacjonuje st. sierż. Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dodatkowo przy 21-letnim mężczyźnie policjanci znaleźli amfetaminę. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu.

Sprawcy dzisiaj zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. 21-latek będzie odpowiadał również za posiadanie środków odurzających.