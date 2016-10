Lublin: Nie będzie rozbudowy sieci linii komunikacji miejskiej w tym roku

W noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę linie N1, N2 i N3 będą mieć dwa dodatkowe kursy (na pl. Wolności o godz. 23 i 2 w nocy). Oznacza to, że między godz. 23 a 2.30 na nocny autobus będzie się czekać nie dłużej, niż pół godziny. Później będą jeszcze dwa „standardowe” kursy o godz. 3.30 i 4.30. Zmiana zostanie wprowadzona w nocy z 4 na 5 listopada, ale nie wiadomo, czy na stałe.

– Do końca roku traktujemy to rozwiązanie jako pilotażowe – zastrzega Justyna Góźdź z Zarządu Transportu Miejskiego. Decyzja o tym, czy dodatkowe weekendowe kursy zostaną utrzymane na dłużej, ma zapaść po „kompleksowej analizie zapisów monitoringu”. Oglądając obraz z kamer zamontowanych w autobusach ZTM ma ocenić, czy pasażerów jest na tyle dużo, by opłacało się utrzymać te kursy.

Wspomniane zwiększenie częstotliwości nocnych linii będzie jedyną zmianą wprowadzaną od listopada. – Nie zostaną wprowadzone inne korekty rozkładów jazdy – przyznaje Góźdź. Tymczasem zmian na tę jesień zapowiadano sporo i to korzystnych dla pasażerów. To zwiększenie częstotliwości kursów linii 153, 155, 156 i 151, czy uruchomienie weekendowych kursów linii 157.

ZTM zapowiadał na jesień także uruchomienie nowej linii autobusowej nr 11 z ul. Węglarza przez Związkową, Elsnera, al. Kompozytorów Polskich, al. Smorawińskiego, al. Długosza, Lipową, al. Piłsudskiego, Kunickiego, Nowy Świat i ul. Jana Pawła II. Nowa „jedenastka” miała być dla Rudnika kolejnym połączeniem do centrum, zaś dla Czubów pierwszym bezpośrednim połączeniem z Nowym Światem.

Ze swych wcześniejszych deklaracji miasto spełniło tę dotyczącą wydłużenia linii 47 przez ul. Zelwerowicza do Zbożowej. A co z pozostałymi?

– Nasze zamierzenia przedstawione na początku roku, dotyczące zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, w tym m.in. uruchomienia linii nr 11, są nadal aktualne. Niemniej jednak termin ich wdrożenia ulegnie przesunięciu na przyszły rok – odpowiada Góźdź. – O zakresie i dokładnych terminach wprowadzania poszczególnych zmian będziemy mogli mówić po przyznaniu środków finansowych na rok 2017.