Ci, którzy zjadą ul. Podwale do pl. Zamkowego będą kierowani w lewo do ul. Kowalskiej, a dalej pojadą przez Furmańską i Cyruliczą do Lubartowskiej. Natomiast ci, którzy będą jechać w stronę pl. Zamkowego przez Kowalską będą zmuszeni przez znaki do skrętu w Furmańską i powrotu przez Cyruliczą do Lubartowskiej.

Ponowne otwarcie dla ruchu pl. Zamkowego zaplanowane jest na piątkowe popołudnie, najprawdopodobniej o godz. 16.

* W piątek na pół godziny zamknięta zostanie ul. Królewska i fragment Lubartowskiej od Bramy Krakowskiej do al. Tysiąclecia. Utrudnienia związane są z planowanymi obchodami Dnia Strażaka. Ulice będą zamknięte od godz. 11.40 do 12.10.

W tym czasie linie autobusowe 1, 6 i 17 pojadą w obie strony przez Bernardyńską, pl. Wolności, Okopową, Hempla, 3 Maja i al. Solidarności. Linia 4 w stronę Poligonowej pojedzie przez al. Solidarności, 3 Maja, Hempla i Okopową, a w stronę Elizówki przez Krakowskie Przedmieście, 3 Maja i al. Solidarności. Linia 39 w obie strony ma kursować przez Hempla i 3 Maja.

Linie 156 i 160 w stronę Chodźki pojadą przez al. Unii Lubelskiej, skręcą przy Zamku w stronę al. Tysiąclecia, a potem w prawo w Lubartowską, natomiast w jadąc w przeciwnym kierunku skręcą z Lubartowskiej w lewo w Ruską, a potem pojadą przez al. Unii Lubelskiej.