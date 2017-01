Lublin: Nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu Solidarności-Sikorskiego

W nocy z piątku na sobotę zamknięta zostanie jezdnia al. Sikorskiego po stronie ul. Jagiellońskiej, a otwarta ma być ta po stronie LPEC, która przejmie ruch w obydwu kierunkach. Później robotnicy wezmą się za rozbiórkę zamkniętej jezdni, by zbudować ją od podstaw.

– Pojazdy jadące od al. Solidarności w kierunku al. Kraśnickiej na „swoją” zachodnią jezdnię wrócą na wysokości ul. Jagiellońskiej – zapowiada Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Z kolei od ronda w dół dojedziemy do al. Solidarności dwoma pasami. Lewy, ogólnodostępny, ma służyć do skrętu w kierunku Warszawy. Z drugiego, do jazdy na wprost skorzystają tylko pojazdy komunikacji miejskiej.

Nic nie zmieni się dla jadących al. Solidarności od śródmieścia, dla ul. Jagiellońskiej, czy dla Puławskiej, która pozostanie „odcięta” od al. Solidarności.