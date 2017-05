Lublin: Nowa sygnalizacja przyniosła więcej szkody niż pożytku

(fot. Maciej Kaczanowski)

Wszystko to radykalnie ograniczyło przepustowość skrzyżowania. Na Nadbystrzyckiej i Narutowicza kierowcy tkwili w zatorach nie tylko w porze szczytu, ale też w godzinach, gdy zazwyczaj jedzie się w miarę płynnie. Korek na Narutowicza nie dość, że sięgał w poniedziałek do pl. Wolności, to rozlewał się też na ul. Lipową blokującą się do Astorii, czy al. Piłsudskiego zakorkowaną do stacji paliw.

Duże korki doskwierały kierowcom nie tylko w poniedziałek, ale też we wtorkowy poranek, gdy problemów nie było tylko ze skrętem z Głębokiej w lewo. Dopiero po godzinie 11 osoby odpowiedzialne za zarządzanie ruchem zdecydowały o przełączeniu sygnalizacji w tryb migającego żółtego światła. Niemal natychmiast korki zniknęły.

– Na razie pozostawiamy sygnalizację w trybie migającym – informował w południe Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – Do ostatnich ustawień na pewno nie powrócimy przed otwarciem ul. Muzycznej – zadeklarował.

We wtorek w godzinach popołudniowego szczytu ul. Narutowicza korkowała się nie bardziej, niż zwykle. Urzędnicy twierdzą, że mają też „plan B” na wypadek, gdyby migające żółte światło okazało się niewystarczającym pomysłem. Nie zdradzają jednak, na czym ten plan miałby polegać.