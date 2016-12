Lublin: Nowe miejsce z kawą i kulturą na Starym Mieście

Kulturalna kawiarnia powstaje przy Grodzkiej 5a w miejscu dawnej Oberży Artystycznej „Złoty Osioł”. Zwolniony przez oberżę lokal ma ponad 113 mkw. Dwa lata temu został wystawiony na przetarg przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych, który szukał nowego najemcy. Wywoławcza stawka czynszu (ponad 5 tys. zł netto miesięcznie) nikogo nie skusiła, ale lokalem zainteresowały się działające w tej samej kamienicy Warsztaty Kultury, które postanowiły urządzić tu miejsce z kawą i kulturą. Takie, w którym będzie można organizować różne spotkania. Pomieszczenia przy Grodzkiej 5a miejska instytucja dostała bez przetargu.

– Remont kosztował 250 tys. zł – mówi Grzegorz Rzepecki, dyrektor Warsztatów Kultury. To instytucja odpowiedzialna za organizację sztandarowych letnich festiwali: Nocy Kultury, Innych Brzmień, Carnavalu Sztukmistrzów i Jarmarku Jagiellońskiego.

Warsztaty nie zamierzają same prowadzić lokalu, ale zaangażują do tego operatora wybranego w trakcie negocjacji, w których postawiły szereg wymagań. Kawiarnia musi być czynna we wszystkie dni tygodnia. Nie może być otwierana później niż w południe i zamykana wcześniej niż o godz. 22.

Nazwę i logo lokalu ustalą same Warsztaty Kultury. Zastrzegają, że ich akceptacji wymaga „program gastronomiczny kawiarni, jak i ewentualne wydarzenia kulturalno-artystyczne organizowane przez operatora”. Jeśli chodzi o gastronomię, to niewykluczone, że ograniczy się ona do deserów i drobnych przekąsek, bo w lokalu nie ma kuchni i nie da się przygotować posiłku „od surowca”. Dopuszczone będzie za to serwowanie napojów alkoholowych. Miejska instytucja wymaga, by w lokalu prowadzona była sprzedaż wskazanych przez nią wydawnictw i gadżetów.

Operator kawiarni będzie mieć do dyspozycji (nie licząc zaplecza, magazynu itp.) salę konsumpcyjną z barem o powierzchni 27 mkw. i niemal 58-metrowe patio. Za to Warsztaty Kultury będą używać dwóch przyległych do kawiarni pomieszczeń (31 i 23 mkw.).

Negocjacje mające wyłonić operatora są jeszcze w toku. Ich finał zapowiadany jest na początek stycznia.