Lublin: Nowe zasady naboru do przedszkoli. Projekt gotowy

W pierwszej kolejności decydować mają tzw. kryteria ustawowe: wielodzietność rodziców, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność rodzica, dwojga rodziców lub rodzeństwa, wychowywanie dziecka przez jedno z rodziców albo objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W dalszej kolejności decydować mają tzw. kryteria gminne (w formie punktacji) i to nad nimi głosować ma w czwartek Rada Miasta.

Punktacja proponowana radnym przez prezydenta jest następująca: *4 punkty dla dziecka, którego rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się dziennie *2 punkty dla dziecka, którego rodzeństwo chodzi do tego samego przedszkola *2 punkty jeśli dziecko będzie przebywać w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie *1 punkt jeśli dziecko będzie zostawać na mniej niż 8 godzin, ale powyżej 5 godzin *1 punkt jeżeli rodzeństwo dziecka uczęszcza do działającej w pobliżu szkoły lub żłobka *1 punkt, jeśli rodzice podczas rekrutacji zadeklarują posłanie do tego samego przedszkola rodzeństwa w wieku od 3 do 5 lat.