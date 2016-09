Lublin: Nowy zakład w strefie ekonomicznej. Będzie więcej terenów pod inwestycje

Nowy inwestor to lubelska spółka GORBI mająca produkować tu różnego rodzaju pergole, markizy, czy też zabudowy balkonów i tarasów. Firma planuje przyjąć 42 nowych pracowników, a swój zakład produkcyjny postawi przy ul. Spiessa, na działce mierzącej dwa hektary.

O kolejne hektary dla inwestorów miasto ma się starać już w przyszłym roku. To, że samorząd będzie w tym celu kupować grunty, prezydent zapowiedział już na ostatniej sesji Rady Miasta. – Będziemy stali przed koniecznością wykupu terenów, by tę strefę poszerzyć – mówił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – W tej chwili potrzebujemy 10-20 hektarów.

– Pomysł jest taki, żeby skupić nieuzbrojone grunty na północ od ul. Rataja, a następnie je uzbroić – wyjaśnia w rozmowie z nami Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta. – To około 23 ha gruntu.

W pierwszej kolejności miasto miałoby podjąć negocjacje z właścicielami terenów, zarówno co do ceny, jak też innych warunków. Po zakupie ziemi, a może on nastąpić w przyszłym roku, Ratusz miałby rozpocząć oficjalną procedurę rozszerzania podstrefy.

Ratusz tłumaczy, że zakup gruntów przez samorząd nie jest jedynym pomysłem na powiększanie strefy, bo w zanadrzu są jeszcze trzy inne.

– Jednym jest rozszerzanie strefy o prywatne grunty zlokalizowane na terenie byłej Fabryki Samochodów. Druga możliwość to wykup działek przez inwestorów prywatnych, mowa tu o gruntów przy ul. Plewińskiego, a następnie włączenie ich do strefy, a trzecia to wprowadzenie do strefy gruntów stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego – wylicza Sagan. – Sądzę, że w wyniku tych działań, jesteśmy w stanie do 2018 roku powiększyć strefę o około 50 do 60 hektarów.

Miasto zabiega też o to, by w pozyskiwaniu inwestorów do strefy pomogła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Obecnie w podstrefie działa 27 firm, które zatrudniają tam około 2800 osób, z czego 1700 miejsc pracy to nowe etaty. 24 firmy jeszcze nie zaczęły swoich inwestycji, których łączna wartość ma przekroczyć pół miliarda złotych. Inwestycje zrealizowane do tej pory opiewają na przeszło miliard.