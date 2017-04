Lublin: Obywatele chcieli remontu ulic na Czubach. Zabrakło pieniędzy

Wszystko wskazuje na to, że źle obliczona została szacunkowa wartość tych prac. W każdym przypadku najtańsza oferta była o wiele droższa od kwoty zabezpieczonej w miejskiej kasie. Obydwa przetargi zostały unieważnione właśnie ze względu na przekroczenie tej kwoty.

Zwykle po takim unieważnieniu przetargu, miasto ogłasza nowy z nadzieją, że za drugim razem wykonawcy zejdą z cen. Tym razem może być inaczej, bo kwoty są bardzo rozbieżne, a Ratusz nie zapowiada jeszcze nowego postępowania. Najpierw władze miasta mają się spotkać z pomysłodawcami remontów, by wspólnie zastanowić się nad wyjściem z tej sytuacji.

Dodajmy, że każdy projekt zgłaszany do budżetu obywatelskiego jest przez Ratusz sprawdzany przed dopuszczeniem go do głosowania. Takie sprawdzenie, przynajmniej teoretycznie, powinno dotyczyć także prawidłowości obliczenia kosztów.