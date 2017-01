Jak obcokrajowcy widzą Lublin? "To świetnie, że kochacie swój kraj"

Co o Lublinie sądzą obcokrajowcy, którzy postanowili tu zamieszkać? Dlaczego wybrali nasze miasto? W ramach projektu „Show me your Lublin” stowarzyszenie Homo Faber wyprodukowało film, który pokazuje Lublin widziany oczami cudzoziemców.

Większość z nich przyjechała do nas na dłużej. Tu mieszkają, uczą się i pracują. Mimo pierwszego niezbyt pozytywnego wrażenia, wszyscy podkreślają, że Lublin to ładne miasto, a jego mieszkańcy są mili i kulturalni.

– Jako naród Polacy są bardzo patriotyczni. To świetnie, że kochacie swój kraj, to coś, co podziwiam. Jeśli jednak jest się zbyt patriotycznym, można stać się nieprzychylnym w stosunku do innych – mówi Ava, która mieszka w Lublinie od 6 lat. Dziewczyna przyznaje, że w ciągu tego czasu miasto bardzo się zmieniło. – Ludzie są bardziej przyjacielscy i coraz więcej osób mówi po angielsku – dodaje.

– Miałem taką sytuację, że kiedyś kogoś niechcący szturchnąłem. Przeprosiłem, a on odpowiedział, że problemem nie jest szturchnięcie, tylko to, że tu jestem. Niewiedza jest źródłem rasizmu i dyskryminacji – uważa Assef Salloom, nauczyciel z Syrii. Mimo to podkreśla, że w Lublinie czuje się bezpiecznie.

Kilka lat ma zamiar u nas zostać Jan Moritz Werk z Niemiec. Swój pierwszy kontakt z Lublinem wspomina tak:

– Wysiadłem na dworcu PKP. Byłem przerażony. Pomyślałem: „To ma być centrum miasta?” Ale kiedy w końcu zobaczyłem plac Litewski, Krakowskie Przedmieście i Stare Miasto, byłem zachwycony – opowiada.

Lubelskie stowarzyszenie Homo Faber jest instytucją pozarządową. Działa od 2009 roku. Zajmuje się integracją cudzoziemców i problemami dyskryminacji na tle rasowym i narodowościowym. – Projekt „Show me your Lublin” powstał z potrzeby oddania głosu migrantom i migrantkom, mieszkającym w naszym mieście – informują organizatorzy.

W wzięło w nim udział kilkanaście osób z różnych części świata. W ramach projektu nagrany został także spacer po stanowisku „0” na dworcu PKS, przy którym zatrzymują się autobusy obsługujące kursy międzynarodowe.

Podsumowanie projektu odbyło się co prawda w listopadzie, ale dopiero teraz opublikowano film nakręcony przez stowarzyszenie.