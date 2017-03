Lublin: Od nowa będą szukać firmy, która stworzy kierowcom "zieloną falę"

Unieważniony przez miasto przetarg dotyczył podłączenia 41 skrzyżowań do systemu sterującego sygnalizacją świetlną. Specjalne czujniki przesyłałyby dane do centralnych komputerów mających sterować światłami tak, by ruch odbywał się płynnie i żeby kierowcy jadący równym tempem trafiali na tzw. zieloną falę, przynajmniej teoretycznie.

Takim systemem jest teraz objętych ponad 60 sygnalizacji, w tym m.in. na Al. Racławickich, al. Kraśnickiej, al. Solidarności, czy Krakowskim Przedmieściu. – Po rozbudowie 110 z około 130 sygnalizacji będzie w pełni obsługiwanych przez System Zarządzania Ruchem i Komunikacją – informuje Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Zlecenie na rozbudowę systemu, warte ponad 20 milionów zł, miało być wykonane w dwa lata, ale jego realizacja zacznie się później, bo nie udało się wybrać jego wykonawcy. Na przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg i Mostów wpłynęła tylko jedna oferta, złożyła ją warszawska spółka Qumak. Ta sama, która budowała obecnie działający system.

Qumak zaproponował cenę 21,6 mln zł, czyli mniej od zarezerwowanej przez miasto kwoty 24 mln zł. Mimo to jego oferta została odrzucona. Dlaczego? W warunkach przetargu miasto zastrzegło, że koszt kompletnej dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 4 proc. całkowitej ceny zaproponowanej przez firmę. Tymczasem w ofercie warszawskiej spółki było to 5,86 proc. Ta rozbieżność wystarczyła, by miasto unieważniło przetarg.

Dodajmy, że poza tym przetargiem miasto podłącza do systemu także skrzyżowania modernizowane w ramach innych