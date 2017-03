Lublin: Orliki znowu czynne po zimie

Można już korzystać z 13 miejskich Orlików. Zajmujący się nimi animatorzy będą do końca czerwca organizowali zajęcia między godz. 16 a 21, zaś w soboty, niedziele i święta od godz. 11 do 21.

W lipcu i sierpniu zajęcia mają się odbywać od godz. 11 do 21 we wszystkie dni tygodnia. We wrześniu i październiku obowiązywać ma ten sam grafik co obecnie, zaś w listopadzie w dni powszednie boiska będą dostępne do godz. 20.