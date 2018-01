Lublin: Pasażerowie wciągnęli go do trolejbusu i nie pozwolili uciec

22-letni mieszkaniec Lublina odpowie przed sądem. Grozi mu do 12 lat więzienia

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 20 przy Drodze Męczenników Majdanka. Na przystanku komunikacji miejskiej Lotnicza 02 22-latek podbiegł do starszej kobiety, wsiadającej do trojebusu i mocno ją odepchnął. 77-latka przewróciła się na chodnik, a bandyta zabrał jej torebkę. Kobieta miała w niej 100 zł.

Całe zdarzenie widzieli 36-latka i 32-latek, którzy jechali trolejbusem. Zatrzymali napastnika i wciągnęli do autobusu. Kierowca zamknął i zablokował drzwi.

Na miejsce wezwano policję. Okazało się, że 22-latek był pod wpływem alkoholu. Miał ponad 1,7 promila alkoholu. Trafił do policyjnego aresztu.

Dzisiaj policjanci z VI Komisariatu Policji w Lublinie doprowadzą 22-latka do Prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.