Lublin: Powstaną nowe bloki? Ważą się losy inwestycji

Prośby inwestorów dotyczą dwóch miejsc. Jedno z nich to teren przy Niepodległości 5a, gdzie spółdzielnia mieszkaniowa „Motor” chciałaby postawić blok w miejscu niewielkiego sklepu spożywczego. Nie może tego zrobić, bo zgodnie z planem zagospodarowania jest to teren zarezerwowany pod usługi i parking. Inne wykorzystanie działki jest wykluczone, chyba że zmieni się plan.

Drugi teren, nad którym zastanawiają się urbaniści to działki wzdłuż ul. Jałowcowej obok Dożynkowej, gdzie dopuszczona jest teraz zabudowa rezydencjalna. Jeden z przedsiębiorców liczy na to, że miasto pozwoli tu budować bloki i wyznaczy teren pod usługi komercyjne.

Urząd Miasta właśnie wziął na warsztat te prośby i zabrał się za prace nad zmianami w planie zagospodarowania terenu. Czy to oznacza, że przy Niepodległości i Dożynkowej będą mogły powstać nowe bloki? To się dopiero okaże.

– Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie prac – zastrzega Joanna Bobowska z biura prasowego w lubelskim Ratuszu.

Teraz miejscy planiści będą czekać na wnioski dotyczące zmiany planu. Nie tylko od inwestorów, bo równie dobrze ktoś z mieszkańców może sobie zażyczyć innego wykorzystania tych terenów. Uwagi będą przyjmowane do 15 marca. Potem urbaniści zaczną się zastanawiać: na co pozwolić, a na co się nie zgodzić. Ostateczna decyzja i tak będzie należeć do Rady Miasta.

Można pisać

Wnioski dotyczące zmiany planu można składać na piśmie do Wydziału Planowania w Urzędzie Miasta (ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin).