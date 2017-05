Lublin: Producent butów chce rozwinąć działalność w strefie ekonomicznej

Protektor to jeden z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego. Produkty firmy docierają do ponad 3000 klientów z 30 rynków w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Fabryka spółki mieści się na terenie SSE EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin. I to właśnie ten zakład ma być rozbudowany. Planowany jest zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń zwiększających możliwości produkcyjne.

– Planowane nakłady inwestycyjne spółki to 7 mln zł oraz wzrost zatrudnienia o co najmniej 10 nowych pracowników – informuje Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta w Lublinie. – Zakończenie prac nad projektem planowane jest na koniec grudnia 2019 roku. Na terenie strefy przedsiębiorca będzie kontynuował dotychczasowy profil produkcji.

Podstrefa Lublin to już 128 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, na których działa 55 inwestorów, a 39 przedsiębiorców już prowadzi swoją działalność. Poziom deklarowanych nakładów inwestycji sięga 951 mln zł, a już zrealizowanych inwestycji - 1,27 mld zł. W Podstrefie pracuje ponad 3500 osób.