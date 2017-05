Lublin: Protest ratowników medycznych. Chcą zarabiać jak pielęgniarki

W województwie lubelskim pracuje ok. tysiąca ratowników. Miesięcznie „na rękę” zarabiają od 1,5 do 2,8 tys. zł. Podobnie jak ich koledzy z innych części kraju, chcą wyrównania wynagrodzeń z pielęgniarkami, bo – jak podkreślają – mają te same kompetencje i obowiązki.