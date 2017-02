Lublin: Przedłużają trakcję trolejbusową. Wiadomo ile to będzie kosztować

Nowa sieć pobiegnie od skrzyżowania z ul. Granitową do pętli Węglin. Pozwoli to na wydłużenie linii 151 i 161 do pętli os. Poręba, co nastąpić ma dopiero pod koniec roku, chociaż sama sieć ma być gotowa w sierpniu.

Kontrakt obejmie nie tylko trakcję, ale też podstację zasilającą, przyłącza elektryczne na przystankach przy ul. Jana Pawła II oraz dostawę wiat przystankowych na ul. Jana Pawła II oraz... przedłużaną ul. Muzyczną.