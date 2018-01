Lublin: Przejście ogrodzone, a piesi i tak wchodzą

Dwumetrowej wysokości ogrodzeniem zablokowany został w czwartek dostęp do zamkniętego przejścia dla pieszych przez Drogę Męczenników Majdanka na przebudowywanym skrzyżowaniu z ul. Lotniczą.

To reakcja na nasz środowy tekst o niebezpiecznych sytuacjach, do których dochodzi na zamkniętym przejściu koło sklepu Społem. Pod koniec grudnia pieszy, który wszedł na pasy został potrącony przez samochód. Dwumetrowy płot też nie rozwiązał wszystkich problemów, bo część pieszych omija go... idąc jezdnią.