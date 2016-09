Lublin: Przewoźnicy zagrozili blokadą dworca autobusowego

Po tym jak przewoźnicy zagrozili zablokowaniem Dworca Autobusowego przy al. Tysiąclecia spółka Lubelskie Dworce ogłosiła nowy cennik abonamentów za postój na parkingu. Ma on obowiązywać od 1 października.

O sprawie napisał kilka dni temu „Kurier Lubelski”. Z początkiem września busy i autobusy należące do firm przewozowych przestały wjeżdżać na administrowany przez Lubelskie Dworce plac od strony ul. Podzamcze. Spółka tłumaczyła to chwilowym zawieszeniem systemu abonamentowego. Miało być to związane z opracowywaniem nowego rozwiązania.

Takie traktowanie nie spodobało się prywatnym przewoźnikom. Do tej pory za możliwość postoju pomiędzy kursami płacili po kilkaset złotych miesięcznie. Teraz muszą wnosić opłaty godzinowe w wysokości 3 zł od busa i 5 zł od autobusu.

By zaoszczędzić większość kierowców zatrzymywała się na pobliskiej stacji benzynowej, a na dworzec wjeżdżała tylko po to, by zabrać pasażerów. Właściciele firm zapowiedzieli też blokadę dworca.

– Planujemy go w przyszłą środę lub w piątek. Może przyjechać nawet 70 pojazdów. Do tej pory nikt z nami nie rozmawiał, tylko nas przeganiano. To upokarzające – mówił nam wczoraj wczesnym popołudniem Sławomir Krasa, właściciel firmy Sinbus.

W tym samym czasie rzeczniczka Lubelskich Dworców Magdalena Kaczanowska zapewniała, że nowy system abonamentowy zostanie ogłoszony wkrótce i ma być atrakcyjny dla przewoźników. Kilka godzin później przesłała jednak informację, że system zacznie działać już 1 października, a wnioski o wydanie karnetów można składać od poniedziałku. Abonament miesięczny to 100 zł dla busa i 150 zł dla autobusu. Możliwość parkowania dowolnej liczby pojazdów przez jedną firmę będzie kosztowała 500 zł.

– Jeśli wszyscy przewoźnicy uznają, że to zadowalająca oferta, to zrezygnujemy z protestu. Ale potrzebujemy czasu, żeby to przedyskutować – komentuje Sławomir Krasa.