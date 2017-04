Lublin: Radna prosi o toalety na osiedlach

O ustawienie na osiedlach przenośnych toalet wystąpiła do prezydenta Lublina miejska radna Małgorzata Suchanowska (PiS). Jej zdaniem toalety powinny być rozmieszczone w całym Lublinie i ustawione w ustronnych miejscach.

– Brakuje nam miejsc, gdzie można by załatwić te sprawy – mówiła radna na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta. – W innych miastach jest to rozwiązane, jest plac zabaw i niedaleko stoi toi toi. U nas też można by było taką kulturę zaprowadzić.

Decyzję o ustawieniu kabin Ratusz pozostawia jednak radom dzielnic, które mogą sfinansować toalety z przypisanych im pieniędzy w budżecie Lublina. Jak dotąd zdecydowała się na to jedynie dzielnica Głusk, gdzie w zeszłym roku od czerwca do września przenośna toaleta stała przy skrzyżowaniu Głuskiej i Wygodnej. W tym roku również ma się tu pojawić.