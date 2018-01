Lublin: Radny otworzy apartamenty na Starym Mieście

Grodzka 13. Na dole ma być część usługowa, a na górze mieszkania do krótkotrwałego najmu. Takie są plany właściciela nieruchomości, przewodniczącego Rady Miasta

O pozwolenie na przebudowę staromiejskiej kamienicy przy ul. Grodzkiej 13 wystąpił do Ratusza przewodniczący Rady Miasta, Piotr Kowalczyk, który jest właścicielem budynku. Planuje tutaj między innymi mieszkania na wynajem dla turystów

Wniosek wpłynął do Urzędu Miasta 2 stycznia. Pozwolenie na budowę nie zostało jeszcze wydane. – Aktualnie trwa sprawdzanie dokumentacji projektowej – wyjaśnia Joanna Bobowska z biura prasowego w lubelskim Ratuszu.

Projekt zakłada głównie przebudowę kamienicy na obiekt „usługowo-hotelowo-mieszkalny”. – Został opracowany pod kątem turystyki – precyzuje Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta. – Na dole ma być część usługowa, a na górze mieszkania do krótkotrwałego najmu – mówi przewodniczący. Zapowiada, że będą to niedrogie apartamenty, niekoniecznie z najwyższej półki. – To nie będzie kategoryzowany hotel.

Kowalczyk kupił kamienicę już w 2016 roku. Jej wartość określa na 1,35 mln złotych. Taką kwotę wpisał do oświadczenia majątkowego. Dwupiętrowy budynek ma 450 mkw. powierzchni i jest wyłączony z użytkowania ze względu na opłakany stan techniczny. Pracy będzie sporo. Rozbudowane mają być piwnice, do których będą prowadzić dodatkowe schody zewnętrzne. Trzeba też wymienić praktycznie wszystkie instalacje.

>>> Przeczytaj także: Miliarder kupuje działkę przy Al. Racławickich w Lublinie. Wiadomo, co na niej powstanie

Rozpoczęcia przebudowy można się spodziewać dopiero w przyszłym roku. – W tym raczej nie – przyznaje Kowalczyk i tłumaczy, że prawomocne pozwolenie na budowę może mieć w marcu, później potrzebny będzie jeszcze czas na zgromadzenie niezbędnych funduszy, a następnie będzie musiał wybrać wykonawcę robót budowlanych. – A na zimę raczej nikt nie zaczyna prac.

Na zmianę sposobu użytkowania budynku już w zeszłym roku zgodził się Urząd Miasta, wydając Kowalczykowi decyzję o warunkach zabudowy. Taka decyzja określa możliwy sposób zagospodarowania działki leżącej na terenie nieobjętym planem zagospodarowania, a Stare Miasto takiego planu wciąż nie ma. Zgoda miejskich urzędników otworzyła przewodniczącemu drogę do starań o pozwolenie na budowę.

Projekt przygotowała architekt Diana Kołakowska-Kwaśny. Jej nazwisko przewija się często przez plotkarskie portale rozpisujące się a to o jej pocałunku, a to o psie, to znów o sukienkach, w których pojawia się na czerwonych dywanach u boku męża, aktora Marcina Kwaśnego.

>>> Przeczytaj także: Nieruchomości w Lublinie: Miejskie działki i kamienice trafią na sprzedaż