Lublin: Rekrutacja na studia trwa. Gdzie są wolne miejsca?

Dodatkowy nabór na uczelni przyrodniczej miał zakończyć się w niedzielę. Wczoraj zapadła jednak decyzja o przedłużeniu go do 26 września. Do wyboru jest jeszcze kilkanaście kierunków, m.in.: ekonomia, bioinżynieria, gospodarka przestrzenna, biotechnologia, zootechnika oraz tegoroczna nowość, czyli chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane.

- W większości przypadków mamy po kilka wolnych miejsc – mówi Anna Woźniak, kierownik Działu Organizacji Studiów UP. – Większy kłopot mamy z towaroznawstwem oraz ochroną roślin i kontrolą fitosanitarną. Przypuszczamy, że te dwa kierunki mogą nie zostać uruchomione z powodu zbyt małej liczby chętnych.

UMCS

Na UMCS wolne miejsca są jeszcze na 20 kierunkach. Dziś zakończyła się dodatkowa rekrutacja na agrochemię, chemię techniczną, fizjoterapię, public relations i doradztwo medialne oraz administrację publiczną na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.

Do jutra czas na rejestrację mają kandydaci na politologię, stosunki międzynarodowe i tegoroczną nowość – społeczeństwo informacyjne. W przypadku pozostałych kierunków terminy mijają 26 i 30 września. Tu do wyboru są m.in.: fizyka, inżynieria nowoczesnych materiałów, międzyobszarowe studia z matematyki i finansów, socjologia, czy administracja.

- Generalnie na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia pozostało jeszcze od kilku do kilkunastu wolnych miejsc – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Kul czeka, ma wybór

Z kilkudziesięciu kierunków mogą natomiast wybierać chętni do studiowania na KUL. Pełna lista jest dostępna na stronie internetowej uniwersytetu. - Dodatkowa rekrutacja będzie trwała jeszcze przez ok. dwa tygodnie, ponieważ liczba pytań o możliwość podjęcia studiów wyraźnie wzrosła w ostatnich dniach – przekonuje rzeczniczka uczelni Lidia Jaskuła.

Medyczny ma komplet

Tylko jeden kierunek w dodatkowym naborze oferował Uniwersytet Medyczny. Rejestracja kandydatów na zdrowie publiczne zakończyła się wczoraj. - Mamy sporo chętnych, co przerosło nasze oczekiwania. Możemy już z całą pewnością powiedzieć, że nie będziemy mieli problemów z uruchomieniem tego kierunku – przyznaje Krystyna Walkowska, kierownik Działu Jakości Kształcenia UM.

Politechnika czeka na formalności

Na Politechnice Lubelskiej kolejna tura rekrutacji zakończyła się w ubiegłą środę. Do przyjęcia na studia zakwalifikowano w niej ok. 150 osób. - Do końca tygodnia mają one czas, aby dostarczyć komplet dokumentów do wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Wtedy ostatecznie będzie wiadomo, ilu studentów rozpocznie studia na naszej uczelni – mówi Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy PL.

Gdzie był nadkomplet

Gdy w lipcu nasze uczelnie oceniały rejestrację kandydatów tak wyglądało zainteresowanie poszczególnymi kierunkami (ilość osób na jedno miejsce)

• 24 – stomatologia (Uniwersytet Medyczny)

• 12 – medycyna (UM)

• 10 – weterynaria (Uniwersytet Przyrodniczy)

• 8 – psychologia (UMCS)

• 7 – analityka medyczna (UM)

• 6 – jazz i muzyka estradowa (UMCS), bezpieczeństwo narodowe (UMCS), farmacja (UM), kosmetologia (UM)

• 5 – finanse i rachunkowość (UMCS), bezpieczeństwo wewnętrzne (UMCS), kierunek prawno-biznesowy (UMCS), fizjoterapia (UM), dietetyka (UM), dietetyka (UP), geodezja i kartografia (UP)

• 4 – anglistyka (UMCS), logistyka (UMCS), prawo (UMCS), biotechnologia (UMCS), informatyka (Politechnika Lubelska)

• 3 – psychologia, spec. wspieranie jakości życia (KUL), filologia angielska (KUL), sinologia (KUL), finanse i rachunkowość (PL), mechatronika (PL)