Malowanie pokoi, remonty łazienek, ale też przebudowy podnoszące standard. Lubelskie uczelnie szykują się do wakacyjnych modernizacji swoich akademików.

– W tym roku prace rozpoczniemy po 12 lipca, czyli po zakończeniu sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Remont generalny planowany jest w Domu Studenckim „Zana”, gdzie na wszystkich czterech piętrach zostaną wymienione łazienki i prysznice, a modernizacji doczekają się także korytarze. W DS „Grześ” (na zdjęciu) na miasteczku akademickim wyremontowany zostanie cały pion sanitarny.

– Dodatkowo, we wszystkich domach studenckich UMCS prowadzone będą roboty malarskie, Remonty zakończą się przed początkiem nowego roku akademickiego tak, aby wszyscy mieszkańcy wrócili po wakacjach do odnowionych już pomieszczeń – dodaje Adamska.

W obiektach należących do Uniwersytetu Przyrodniczego największe zmiany zajdą w tzw. „Manhattanie” na Felinie. Obejmą one 80 pokoi w dwóch pionach. Po modernizacji segmenty będą składać się z jednego pokoju jednoosobowego i jednego dwuosobowego ze wspólną łazienką. – Znajdzie się w nich nowe wyposażenie. Chodzi przede wszystkim o podniesienie standardów – mówi Iwona Pachcińska, rzecznik UP.

Uczelnia planuje też drobne inwestycje w swoich domach studenckich na miasteczku akademickim. W „Cebionie” zostaną wymienione okna, a w „Eskulapie” pojawią się nowe meble.

Politechnika Lubelska szykuje drobniejsze remonty. W dwóch akademikach zostaną wyremontowane klatki schodowe, w DS. nr 2 zaplanowano wymianę terakoty i malowanie korytarzy, a we wszystkich budynkach będą prowadzone prace odświeżające i wymiana ok. 50 okien.

Podobny lifting w trzech swoich obiektach planuje Uniwersytet Medyczny. – Będzie to m.in. malowanie pokoi, kuchni, pralni i toalet czy wymiana glazury, terakoty i drzwi – wylicza Włodzimierz Matysiak, rzecznik uczelni.

Na KUL poza drobnymi remontami w obu domach studenckich na Poczekajce przeprowadzone zostaną prace związane z przystosowaniem uczelnianych budynków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. – Chodzi tu o akademik żeński na Poczekajce, gdzie roboty zakończą się we wrześniu, a także Konwikt Księży Studentów, gdzie potrwają przez najbliższy rok. Ich zakres obejmuje m.in. wymianę drzwi, przebudowę instalacji hydrantowej, montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych – mówi Lidia Jaskuła, rzecznik KUL.