Lublin: Rowery dla krwiodawców

Żeby wziąć w nim udział trzeba było oddać krew i ułożyć hasło promujące honorowe krwiodawstwo. W Lublinie najlepsi okazali się Daniel Woźniak, Leszek Sadurski, Mateusz Gnieciak, Paweł Dutkiewicz i Łukasz Grzesik.

– Zaczęło się w technikum, kiedy mój kolega miał wypadek i potrzebna była krew. Od tamtej pory staram się oddawać krew co jakiś czas, bo wiem jak duże ma to znaczenie – mówi Paweł Dutkiewicz, jeden z laureatów i autor hasła „Idź do banku krwi i zrób przelew dla potrzebujących – to konto nigdy nie może być puste!”. – Dla mnie to żaden wysiłek, a komuś może uratować życie.