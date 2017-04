Lublin: Wpadł do rzeki, uratował go świadek zdarzenia

Na miejsce wezwano karetkę, która zabrała mieszkańca Lublina do szpitala

Mieszkaniec Lublina uratował 43-latka, który wpadł do rzeki. Mężczyzna trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 16:30 w okolicach skrzyżowania ul. Czechowskiej z Lubomelską w Lublinie.

Jak poinformowała policja, 43-latek podczas przejażdżki rowerowej stracił panowanie nad jednośladem. Upadając stoczył się ze skarpy i wpadł do rzeki.

Inną wersję przedstawia żona mężczyzny, z którą rozmawialiśmy. - Wracaliśmy z dziećmi ul. Wieniawską z Ogrodu Saskiego na Czechów. Ja prowadziłam rower, mąż szedł pieszo. Zaraz za mostem dostał ataku padaczki. Tu nie ma żadnego zabezpieczenia, mąż zsunął się ze skarpy twarzą do rzeki. Podbiegli inni ludzie i pomogli, by nic mu sie nie stało. Później przyjechali policjanci, pomogli go wydostać z wody. Mąż nie jechał jednak na rowerze, a szedł - podkreśla kobieta.

Mimo że rzeka nie jest głęboka w tym miejscu, to cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Mieszkaniec Lublina doznał obrażeń głowy, nie był w stanie się podnieść. Był nieświadomy tego co się z nim dzieje.

Na miejsce wezwano karetkę, która zabrała mieszkańca Lublina do szpitala. Rowerzysta stracił panowanie nad rowerem, bo chwilę wcześniej dostał prawdopodobnie ataku padaczki.