Lublin: Rozmowy o parku na Błoniach na dobrej drodze

Do składania ofert zaproszone były wszystkie firmy, których koncepcje nagrodzono lub wyróżniono w ubiegłorocznym konkursie na pomysł na Błonia. Z dziewięciu pracowni odpowiedziały cztery, w tym zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca. Z najtańszą z tych firm miasto podjęło rozmowy. Nie zdradza jednak, która to firma.

Nieoficjalnie urzędnicy przyznają, że nie ma dużego rozdźwięku między kwotą, której oczekuje pracownia, a kwotą, którą na ten cel gotów jest wydać Ratusz. Wcześniej, ze względu na rozbieżne oczekiwania nie doszło do porozumienia z pracownią, która wygrała konkurs architektoniczny. To dlatego miasto poprosiło o oferty wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych.

Jeśli tym razem Ratusz dogada się z projektantami, to umowa może być podpisana jeszcze w tym tygodniu. Jeśli jednak coś się nie powiedzie (a z nieoficjalnych informacji wynika, że raczej się powiedzie), to następna w kolejce do negocjacji będzie najtańsza spośród trzech pozostałych firm.

Kompletny projekt nowego parku na Błoniach powinien być gotowy w drugim kwartale przyszłego roku. Ratusz zastrzega, że musi on w jak największym stopniu zachować istniejącą zieleń.