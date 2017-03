Lublin: Rusza nabór do pierwszych klas szkół podstawowych

Dzisiaj zaczyna się nabór dzieci do pierwszych klas miejskich szkół podstawowych. Ale tylko dzieci chcących pójść do tej szkoły, do której przypisana została ich ulica.

Rodzice chcący zarejestrować dziecko do szkoły „z obwodu” mogą się rejestrować za pośrednictwem strony internetowej.

– Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie wybranej placówki – informuje Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta.

Rekrutacja dzieci „z obwodu” potrwa do 7 kwietnia. Później, od 10 do 19 kwietnia miasto ma przeprowadzić nabór na wolne miejsca, a do tej rekrutacji dopuszczone będą też dzieci „spoza obwodu” i te mieszkające poza Lublinem. O przyjęciu decydować ma liczba punktów, które będą przyznawane kandydatom.

4 punkty dostanie dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do placówki mieszczącej się w tym samym budynku • 3 punkty dostanie dziecko, którego rodzeństwo chodzi do pobliskiego • 2 dostanie dziecko, którego rodzice lub rodzeństwo ukończyli daną szkołę • na 2 punkty może liczyć dziecko, którego rodzice pracują w Lublinie lub prowadzą tu działalność gospodarczą • a na 12 punktów dziecko opuszczające przedszkole prowadzone metodą Montessori idące do prowadzonej tą metodą szkoły.

– Chęć uczęszczania do konkretnej placówki należy potwierdzić poprzez złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata określonych warunków lub kryteriów – instruuje Mazurek-Podleśna.