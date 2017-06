Lublin: Ruszają opryski przeciwko komarom, kleszczom i meszkom. Lista miejsc

– Zgodnie z planami Biura Miejskiego Architekta Zieleni odkomarzanie trwać będzie 4 dni – informuje Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta, który zaczyna akcję po telefonach od drapiących się mieszkańców. – Ze względu na liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczące uciążliwości występowania komarów, meszek i kleszczy miasto rozpoczyna akcję.

Prace mają się rozpoczynać wieczorami, około godziny 18. Potrwają do 4 rano. Ekipy z rozpylaczami będą krążyć po wyznaczonych terenach zielonych. Wykaz miejsc jest bardzo podobny do tego z lat ubiegłych. Są to wyłącznie tereny ogólnodostępne, przeważnie stanowiące własność miasta. Listę zamieszczamy poniżej.

Warunkiem koniecznym do prowadzenia oprysków jest bezdeszczowa pogoda. – W razie konieczności prace będą przerywane i przesuwane na kolejne dni, z wyłączeniem weekendu – zapowiada Mazurek-Podleśna. – Prace prowadzone są preparatem zupełnie nieszkodliwym dla ludzi i zwierząt, a także roślin. Preparat zwalcza zarówno komary jak i meszki oraz kleszcze.

Skuteczność akcji mają później sprawdzać miejscy urzędnicy i to na własnej skórze. Komisja wybierze się na spacer po miejscach, w których prowadzono opryski. Jeśli wróci pocięta przez komary, opryski w tym miejscu trzeba będzie powtórzyć. Takie testy prowadzone są w Lublinie od lat.

Tutaj wytrują komary

Ogród Saski, pl. Litewski, skwer przy Ewangelickiej, skwer przy Podzamczu, Marina, Słoneczny Wrotków i okolice, brzeg Zalewu Zemborzyckiego, ścieżka rowerowa wzdłuż Bystrzycy, park Jana Pawła II, wąwóz między Czubami i osiedlami LSM, Ogród Botaniczny, Muzeum Wsi Lubelskiej, park Abramowicki, park Bronowicki, park Ludowy, tereny zielone przy Rusałce, park na Czechowie, wąwóz przy Organowej, skwer przy Betonowej, skwer przy Głuskiej, rejon ul. Ciepłej, okolice Czechówki od al. Sikorskiego do ul. Wodopojnej, Słomiany Rynek, skwer przy Jakubowickiej, wąwóz przy Popiełuszki, skwer przy ul. Świerkowej, skwer przy Długiej, teren zielony przy Farbiarskiej, skwer przy Głębokiej, teren zielony przy Pana Tadeusza, skwer przy Wspólnej, okolice ul. Zajączka, rejon Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.