Lublin: Rynek już jest nasycony, ale marketów nadal przybywa

Z raportu firmy doradczej Colliers International wynika, że łączna powierzchnia centrów handlowych w Lublinie to 326 tys. mkw.

W mieście działa trzynaście takich centrów, zarówno dużych o charakterze regionalnym, jak i mniejszych obsługujących wybrane dzielnice lub osiedla mieszkaniowe. Funkcjonuje w nich ponad 1000 sklepów przy czym dominują firmy odzieżowe (29 proc.), punkty usługowe (14 proc.) oraz przedstawiciele branży „zdrowie i uroda” (8 proc.).

Nasycenie powierzchnią handlową w Lublinie wynosi 959 mkw. na 1 000 osób i jest najwyższe wśród miast regionalnych. Co za tym idzie, sklepom w galeriach handlowych coraz trudniej związać koniec z końcem, bo ich obroty stale maleją. Wielu przedsiębiorców decyduje się z tego powodu na zamknięcie biznesu. Najlepiej pokazują to liczby. W grudniu 2015 r. tylko 2,1 proc. powierzchni handlowej pozostawało niewynajętych. W ubiegłym roku wskaźnik ten sięgnął 5,7 proc.

– To nasycenie rynku jest coraz bardziej widoczne – przyznaje Grzegorz Dębiec, właściciel Galerii Olimp. – My nie narzekamy, bo mamy niemalże 100 procentową liczbę najemców zawdzięczamy to nastawieniem się na butiki, ale także posiadaniem największego parku rozrywki wśród innych galerii. Wystarczy jednak spojrzeć na ulicę Lubartowską, Narutowicza, Kunickiego. Handel stamtąd znika. Także niektóre galerie handlowe borykają się z brakiem klientów, a co za tym idzie także dużą rotacją najemców i powiększającą się liczbą niewynajętych powierzchni. To, że nasz lubelski rynek jest już nasycony zauważyła też IKEA, która zmniejszyła przecież wielkość budowanego sklepu.

Szansę na sprawne funkcjonowanie mają jedynie mniejsze centra zaopatrujące poszczególne dzielnice Lublina. Stąd kolejne sklepy Stokrotki. Ta z ulicy Turystycznej otwarta zostanie pod koniec roku i będzie 373 sklepem tej sieci w całej Polsce i 76 w województwie lubelskim.

- Oczywiście sieć Stokrotka zamierza otwierać też inne nowe sklepy w całej Polsce, w tym województwie lubelskim – informuje Urszula Skałecka, kierownik Biura Zarządu Stokrotka Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością. - Placówki detaliczne otwierane będą zarówno w dużych miastach, jaki i mniejszych miejscowościach. W tym roku planowane jest otwarcie aż 90 nowych sklepów w całej Polsce. W połowie marca uruchomiony został natomiast sklep przy ul. Bukietowej 2, który ucierpiał w czasie pożaru.

Największą galerią handlową w Lublinie jest dziś Atrium Felicity, gdzie na powierzchni 75 tys. mkw. działa ponad 100 sklepów i punktów usługowych. Drugim pod względem wielkości jest licząca 63 tys. mkw Galeria Olimp. Trzecie miejsce zajmują Tarasy Zamkowe, z powierzchnią 38 tys. mkw. W przyszłym roku podium będzie jednak wyglądało nieco inaczej. Tarasy ustąpią miejsca parkowi handlowemu IKEA o powierzchni 57 tys. mkw. To jedyne centrum handlowe, które u nas obecnie powstaje.