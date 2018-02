Lublin: Są pieniądze dla niepełnosprawnych na naukę, albo kurs na prawo jazdy

Od 3 kwietnia do 30 sierpnia potrwa nabór wniosków o dofinansowanie kursu na prawo jazdy kategorii B (fot. AS)

– Mamy ponad 10 mln zł na wsparcie osób niepełnosprawnych – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina. Te pieniądze są podzielone na kilka różnych przegródek, każda ma inne przeznaczenie.

• Już teraz można się starać o fundusze na indywidualne wsparcie, a konkretnie dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Można też wnioskować o pieniądze na likwidację barier architektonicznych.

• Od poniedziałku będzie można się starać o dofinansowanie nauki, zarówno czesnego, jak i innych kosztów kształcenia. Pieniądze można dostać na naukę w szkole policealnej, studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, dzienne, wieczorowe oraz zaoczne, eksternistyczne, naukę przez internet albo doktorat. Nabór wniosków o dofinansowanie na semestr letni potrwa od 5 do 30 marca, natomiast na zimowy od 3 września do 10 października.

• Od 3 kwietnia do 30 sierpnia potrwa nabór wniosków o dofinansowanie kursu na prawo jazdy kategorii B i wielu innych wydatków. Chociażby do zakupu nowoczesnej protezy kończyny, utrzymania sprawności już posiadanej protezy, utrzymania sprawności wózka elektrycznego. Tu wnioski mogą składać osoby pracujące lub będące „w wieku aktywności zawodowej”. – Oferujemy też pomoc w zorganizowaniu opieki nad osobą zależną, by osoba niepełnosprawna mogła podjąć pracę – zachęca Lipińska.

• Gdzie się zgłaszać? Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którego komórka ds. osób niepełnosprawnych niebawem się przeprowadzi. W obecnej siedzibie przy Zemborzyckiej 88-92 ma działać jeszcze do końca marca.

Od 15 marca będzie równocześnie działać w nowej siedzibie przy Diamentowej 2, gdzie – jak zapewniają władze Lublina – będą lepsze warunki, w tym windy i toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spory parking. Na Diamentową 2 przeniesie się także Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych działające w strukturach Urzędu Miasta Lublin.

• Form pomocy jest więcej. Można skorzystać np. z asystenta osoby niepełnosprawnej, który będzie towarzyszyć podczas zakupów, pomoże dotrzeć do pracy, lekarza, albo na rehabilitację. Nowością będą warsztaty na temat praw niepełnosprawnych konsumentów.

Przydatne telefony

• 81 466 53 50 – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

• 81 466 20 68, 81 466 20 66 – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lublin