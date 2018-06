Lublin: Śmieciowa rewolucja z przeszkodami. Nie wszędzie wprowadzą nowy system

W co namniej 17 dzielnicach od 1 lipca odpady trzeba będzie rozdzielać do kilku kolorowych pojemników lub worków. Do niebieskiego papier i tekturę, do zielonego szkło, do żółtego tworzywa sztuczne i metale, zaś do brązowego odpady ulegające biodegradacji, czyli np. obierki, ogryzki i resztki z talerza.

Gdzie mają trafić pozostałe śmieci? – Do pojemnika na odpady zmieszane – mówi Marta Smal-Chudzik, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Lublin. – Będzie to pojemnik w kolorze innym niż wymienione. Może być czarny, może być szary, to zależy od firm, nie narzucaliśmy im konkretnego koloru.

Taki system wprowadzony będzie na pewno w następujących dzielnicach: Dziesiąta, Abramowice, Głusk, Kośminek, Bronowice, Felin, Hajdów-Zadębie, Tatary, Kalinowszczyzna, Ponikwoda, Rury, Konstantynów, Szerokie, Sławinek, Czuby Południowe, Wrotków i Zemborzyce. Urząd Miasta rozstrzygnął dziś przetarg na obsługę tych dzielnic. Wkrótce zacznie się wielka operacja ustawiania nowych pojemników. – Na pewno podstawienie pojemników nie nastąpi jednego dnia – zastrzega Smal-Chudzik. – Gdy kolorowe pojemniki już będą, będzie można z nich korzystać.

Nowego systemu na pewno nie uda się wprowadzić od 1 lipca w siedmiu dzielnicach: Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin, Śródmieście, Wieniawa, Stare Miasto, Za Cukrownią. Tu odpady mają być zbierane na dotychczasowych zasadach, czyli z podziałem na frakcję suchą i odpady zmieszane. Przetarg na obsługę tych dzielnic unieważniono, bo złożone Ratuszowi oferty okazały się zbyt drogie.

Jeszcze dzisiaj okaże się, czy dotychczasowy system z dwoma pojemnikami pozostanie również na Czubach Północnych, Węglinie Północnym i Węglinie Południowym, bo dzisiaj ogłoszenia ma być orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, do której odwołała się firma zdyskwalifikowana przez miejską komisję przetargową. Jeżeli ten wynik przetargu zostanie dziś podtrzymany, to również w tych dzielnicach nie zostanie od 1 lipca wprowadzony nowy system odbioru odpadów. Będzie to oznaczać, że po południowej stronie ul. Jana Pawła II mieszkańcy będą musieli rozdzielać już w domu odpady na pięć worków, zaś po północnej stronie nie zmieni się nic.