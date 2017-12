Lublin: Śmietnik zasypany śmieciami

– Od dwóch tygodni ze śmietnika przy ul. Skautów 11 B nikt nie wywozi śmieci. Przed świętami sąsiad dzwonił do spółdzielni i pytał dlaczego. Usłyszał, że śmieci zostaną wywiezione, ale do tej pory nikt tego nie zrobił. Do śmietnika nie da się już wejść – oburza się Czytelniczka, która zadzwoniła w czwartek do naszej redakcji.