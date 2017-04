Lublin: Spór między lekarzami a dyrekcją szpitala zawieszony

Spór między lekarzami z oddziałów, które wypowiedziały klauzulę opt-out, a dyrekcją szpitala wojewódzkiego przy al. Kraśnickiej w Lublinie został zawieszony do maja. – Lekarze zrobili to pod naciskiem. Zapowiedziano m.in. zamknięcie oddziału gastroenterologii czy zostawienie jednego dyżurnego neurologa i pediatry zamiast dwóch jak ma to miejsce obecnie – mówi jeden z lekarzy pracujących w szpitalu.