Lublin: Sprzedają działki po byłej fabryce obuwia. Może powstać duża inwestycja

Działki przy Kunickiego i Wolskiej są już zbędne producentowi obuwia, który jakiś czas temu przeniósł produkcję do strefy ekonomicznej na Felinie. Spółka o sprzedaży na tym etapie z dziennikarzami rozmawiać nie chce.

– Z uwagi na fakt, że firma jest spółką giełdową, musimy zapewnić wszystkim równy dostęp do informacji – podkreśla Magdalena Miklaszewska, specjalista ds. administracyjnych. – W chwili obecnej prowadzone są analizy prawne i biznesowe, w wyniku których będą zapadały decyzje. Jeśli chodzi o sprzedaż będzie się ona odbywała w ramach transparentnego konkursu ofert z rynku.

W komunikacje opublikowanym przez GPW znajduje się informacja, że „w ramach porządkowania aktywów” podjęto decyzję o rozpoczęciu procesu zmierzającego do sprzedaży nieruchomości przy ul. Kunickiego 20-24 i Wolskiej 3A. Spółka wybierze najpierw najlepszą strategię sprzedaży, a decyzja o niej zapadnie po rozpoznaniu rynku i wstępnych ofert. Ma się to stać do końca tego roku.

– Wartość księgowa netto nieruchomości wynosi 6 695 tys. PLN – czytamy w komunikacie.

Nieruchomościami interesuje się już lubelska spółka Strefa 1, która ma konkretny pomysł na wykorzystanie tych działek i sąsiadujących z nimi miejskich gruntów, na których stoją kamienice z mieszkaniami komunalnymi. Inwestor chce zbudować tu nowy narożnik ul. Kunickiego i Wolskiej, tworząc nową pierzeję tych ulic i zabudowując cały kwartał. Do współpracy zaprzągł już lubelską pracownię architektoniczną JPA Jabłoński.

Od strony głównych dróg spółka Strefa 1 widziałaby budynki mieszkalne z usługami w parterach. Zabudowa kaskadowa miałaby mniej pięter od strony ul. Kunickiego i Wolskiej, a więcej w głębi terenu. Obok brzegu Czerniejówki nowe budynki sięgnęłyby sześciu pięter. W środku kwartału stanąłby budynek usługowy z wewnętrznym dziedzińcem, zaś koło linii kolejowej wielopoziomowy parking. W XIX-wiecznym pałacyku Domańskich, gdzie mieścił się niegdyś ukraiński konsulat, firma planuje hotel i restaurację.

O tym, że to poważne zamiary może świadczyć fakt, że Strefa 1 złożyła w Ratuszu własną wersję planu zagospodarowania terenu, alternatywną dla tworzonej przez urbanistów z Urzędu Miasta. Co ciekawe, miejscy urbaniści wstępnie uznali te pomysły za zasadne. Jak ta deklaracja przełoży się na konkretne decyzje urzędników? To okaże się, gdy Ratusz zaprezentuje nowy projekt planu zagospodarowania określający przeznaczenie tych terenów.

Protektor już kilka lat temu próbował sprzedać nieruchomość przy ul. Kunickiego i Wolskiej. Kupcem miała być spółka Henning Invest z podwarszawskich Łomianek. Obie strony ustaliły cenę na 8 mln zł i zawarły przedwstępną umowę sprzedaży. Było to w październiku 2013 r. W umowie tej inwestor obiecywał kupić nieruchomość do końca czerwca 2014 r.

Ostatecznie transakcja nie doszła do skutku. Dlaczego? Z rocznego sprawozdania Protektora można się dowiedzieć, że niedoszły nabywca nie wpłacił zaliczki i poinformował, że nie wystąpi do władz miasta o ustalenie warunków zabudowy ziemi. To dało Protektorowi prawo do odstąpienia od umowy. Tak też się stało.