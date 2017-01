Lublin: Szkolne stołówki działają mimo ferii

Chętni do powinni się zgłosić bezpośrednio do placówek, jeśli stać ich na pełną odpłatność. Rodziny o niskich dochodach powinny najpierw się zgłosić do pracownika socjalnego MOPR, jeżeli chcą skorzystać z dofinansowania do posiłków dla swych dzieci.

Stołówki czynne są w szkołach przy Władysława Jagiełły, Maszynowej, Tumidajskiego, Śliwińskiego, Radzyńskiej, Kosmowskiej, Sławinkowskiej, Zuchów, Radości, Bursztynowej i Krężnickiej.